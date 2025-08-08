ЗАРЕЖДАНЕ...
Променят организацията на движението в тези участъци от АМ "Хемус"
©
От 11 до 14 август, от 6 ч. до 17 ч., ще се почистват облицовани окопи в отсечката между 24-и и 30-и км в платното в посока Варна на магистралата.
От 11 до 13 август, между 8 ч. и 16 ч., ще се работи по възстановяване на предпазна мрежа в трасето от 46-и до 49-и км в платното в посока Варна.
От 11 до 13 август, от 8 ч. до 16 ч., ще се премахва крайпътна растителност в участъка от 50-и до 53-и км в платното за Варна.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Още от категорията
/
Собственик на обменни бюра за фалшивото евро: Светлосенките не се променят, а са нарисувани, както и да завъртите банкнотата, те си стоят статични
19:49
Пламен Узунов: Тази географска разтегнатост има и своите негативи, комуникация не се осъществява много лесно
17:18
Собственик на магазин: Клиентите ми се объркват и казват: "А, колко е евтино!", а то било в евро
14:48
146 г. от създаването на Военноморските сили на Република България ще бъдат тържествено отбелязани във Варна
13:45
146 г. от създаването на Военноморските сили на Република България ще бъдат тържествено отбелязани във Варна
13:45
Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да се завърна в България: Не е това начинът
12:30
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
12:21
Богомил Николов: Нищожна е вероятността магазините за хората да са печеливши и да върнат парите в бюджета
11:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.