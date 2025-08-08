През следващата седмица - от 11 до 14 август, за изпълнение на краткотрайни текущи дейности ще се променя организацията на движение в платното за Варна в три участъка от АМ "Хемус“ на територията на Софийска област. При реализацията им ще се разполага техника в аварийната лента, като движението ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.От 11 до 14 август, от 6 ч. до 17 ч., ще се почистват облицовани окопи в отсечката между 24-и и 30-и км в платното в посока Варна на магистралата.От 11 до 13 август, между 8 ч. и 16 ч., ще се работи по възстановяване на предпазна мрежа в трасето от 46-и до 49-и км в платното в посока Варна.От 11 до 13 август, от 8 ч. до 16 ч., ще се премахва крайпътна растителност в участъка от 50-и до 53-и км в платното за Варна.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.