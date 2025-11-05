Променят размера на таксите, събирани от областните дирекции "Земеделие"
©
С проекта се предлага актуализиране на дължимите държавни такси в съответствие с новите икономически условия. Променя се размерът на таксите за различните видове услуги, събирани от областните дирекции "Земеделие“. Той е съобразен с остойностяването на предвидените разходи на административния орган за определените услуги.
Също така Тарифата за таксите се привежда в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България.
Още по темата
/
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
20:23
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
13:13
Диян Стаматов с призив към НС: Да се обмисли законодателно регламентиране на ваканциите в детските градини!
04.11
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
31.10
Още от категорията
/
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
22:09
Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота
20:14
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:29
Регионалният министър: Ще продължим да изграждаме мостове между държавите, между институциите и най-важното – между хората
16:15
Христо Иванов: Не съм оказвал съдействие за премахването на санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски!
15:41
Гуцанов: Нашите активни политики на пазара на труда дават приоритет на включването на групите в неравностойно положение
15:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.