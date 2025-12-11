"Най-вероятно защото имах корекции по себе си. Имах най-полезните весели и щури 4 години от живота си! Често нямах и 5 лв., но силно вярвах, че това е временно. На вашето внимание - студентката Силвия Горанова", написа Есил, която тогава е със сменено име заради "Възродителния процес".Тя е една от най-успешните попфолк певицив България. Родена е в Хасково на 5 юли 1969 г. Започва да се занимава с танци от първи клас. Първи стъпки в пеенето прави, когато е на 16 години, с вокален педагог Борис Вълканов. През 1985 г. участва в хасковската вокална група "Марса“.Завършва Националната музикална академия в класа на Ирина Чмихова със специалност "поп и джаз пеене“.През 2008 г. е част от националното турне "Планета Дерби“.Участва в журито на риалити форматите Music Idol и България търси талант, a през 2020 г. участва във втория сезон на Маскираният певец в ролята на Ангелът.Певицата е част от "Като две капки вода" през 2022 г.На 29 октомври 2022 г. Есил Дюран представя концерта си "Другото лице“.