ЗАРЕЖДАНЕ...
Промяна в движението по АМ "Тракия": Приключва реконструкцията в платното за Бургас край Пазарджик
©
Движението на превозните средства ще бъде пренасочено в обновеното платно като ще има по една лента в посока Бургас и една лента за София.
Работата в участъка продължава в платното за София. От стартирането на строителните работи на 24 септември екипите на пътноподдържащото дружество работят ежедневно с максимална мобилизация, за да завършат планираните дейности колкото се може по-бързо и да не се затруднява пътуването на гражданите.
Припомняме, че в момента се ремонтира платното за Бургас в участъци от АМ "Тракия“ и на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Сливен се ремонтират 11 км между 262-и и 273-и км, а от днес - 9 октомври, започна и ремонт в платното за Бургас на 10 км в област Стара Загора между 208-и и 218-и км. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.
При интензивен трафик и за повишаване на безопасността се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция“.
При ремонта в област Стара Загора е спряно движението по пътен възел "Стара Загора“ при 208-и км. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от АМ "Тракия“ към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от п. в. "Чирпан Изток“ при км 184+709 по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.
Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в област Стара Загора е 31 октомври.
Още по темата
/
От утре до неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"
02.10
Още от категорията
/
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
10.10
Мундров: Проверка на възрастта чрез цифровия портфейл може да осигури защита, без да създава пречки
10.10
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от нови локомотиви Siemens Smartron
10.10
Зафиров: На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал
10.10
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Да помогнем на Станимира да живее без болка
22:44 / 10.10.2025
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те п...
18:21 / 10.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е ...
17:26 / 10.10.2025
Работили в чужбина, но получават пенсия в България: Разходът за Н...
16:39 / 10.10.2025
Над 40 сгради в България ще светят в зелено по повод Деня на доно...
16:17 / 10.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.