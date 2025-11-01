Красимир Вълчев по време на работна среща с учителите и представители на местната власт в Котел.
Той подчерта, че кметовете са сред най-важните в този процес, а Градец е положителен пример как местната власт и училището работят ръка за ръка.
"Механизмът работи, когато държавните институции действат в синхрон – затова и сме поставили това като приоритет на най-високо правителствено ниво“, подчерта министърът.
Работата по Механизма по обхват и задържане на децата в училище е трудна и понякога неблагодарна, но когато сме упорити резултатите не закъсняват. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в Основно училище "Капитан Петър Пармаков“ в село Градец, община Котел. Селото е сред населените места с най-голям брой деца от уязвими групи.
Той напомни, че в бюджета са осигурени необходимите средства за образователни медиатори, което също е важна мярка за подобряване на резултатите в работата по механизма.
"Дал съм инструкции на всички регионални управления на образованието, особено за училища като вашето – да оценяват резултати, а не документи. Защото Вие често полагате десетократно повече усилия да задържите едно дете в клас, отколкото на други места, където учат деца с отличен успех“, каза министърът по време на срещата с педагогическите специалисти от общината.
По думите му този принцип на оценка е заложен в промените в закона. Същевременно обаче той призова педагозите да бъдат изключително стриктни в попълване на дневника и отсъствията в него.
"Не следвайте сляпо учебните програми – ако едно дете не знае български език или например таблицата за умножение е безсмислено да се правят опити да му се преподават по-сложни знания. Учителят трябва да спре, да се върне и да работи докато не види че базовите дефицити са преодолени,“, каза още министърът.
В ОУ "Капитан Петър Пармаков“ в Градец се обучават 408 ученици и 152 деца в задължително предучилищно образование. В училището е осигурено техническо оборудване и обзавеждане на STEM пространства. Започната е процедура за изграждане на нов физкултурен салон по Програмата на МОН за строителство и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Училището получава подкрепа по проектите на МОН "Силен старт“ и "Успех за теб“. Има сформирани и 6 групи по Националната програма ,,Заедно в изкуствата и спорта‘‘.
По време на срещата кметът на Котел Коста Каранашев отличи дългогодишните учители Иванка Атанасова и Николайка Генчева за всеотдайната им работа.
Просветният министър със стратегия за интеграция на уязвимите групи деца
