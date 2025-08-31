Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Протест пред ВМЗ в Сопот. Поводът е посещението на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

На място има засилено полицейско присъствие.