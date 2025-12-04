Бойко Борисов в Банкя с едно единствено послание - "тръгнете си с мир".
Протестиращите оставиха и "подарък" - картина пред дома на Борисов, която по техни думи изобразява "партия Мафия“. Оставиха до нея и една червена роза и бял плик.
"Не може да се живее така по този начин", каза един от участниците в протеста.
"Фокус" припомня, че днес протести на партия "Възраждане" срещу правителството се провеждат в няколко града в страната.
Протест пред дома на Бойко Борисов в Банкя
© Булфото
Още по темата
/
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
13:21
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
11:09
Още от категорията
/
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смъртта на ВиК работник в Лясковец
18:23
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
17:43
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
03.12
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
03.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
АПИ предлага алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция заради проблемите при ГП "Промахон"
03.12
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Голям Ботев
преди 8 мин.
И тук два автобуса проституиращи…..протестиращи исках да кажа.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.