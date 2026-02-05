Протест във Варна в подкрепа на напускащите лекари от болница "Св. Анна"
Кметът на Варна Благомир Коцев също дойде на място и съобщи, че подкрепя като гражданин хората. Общината е мажоритарен собственик и затова единственото, което може да се направи, е да се лобира пред министъра на здравеопазването, заяви пред БНТ той.
Отделението спира работа от 1 март. Лекари, които повече от 30 - 35 години са работили, оперирали, спасявали и бебета, и деца, не само от Варна, но и от цяла Североизточна България, ще отидат да работят в частна болница в Бургас. Спешните случаи на деца от 0 до 18 години ще бъдат поети от университетската болница "Света Марина"в Варна.
"Аз съм тук да подкрепя българските лекари, българските семейства и техните деца, да имат право на достойно заплащане лекарите, а родителите адекватна помощ от медицински специалисти на територията на Варна и областта."
"За да можем да покажем, че има общество, което ги подкрепя, има общество, което е с тях, и да не се чувстват безсилни и да не се чувстват сами."
От Сдружението на общопрактикуващите лекари коментират, че азват, че ако детската хирургия спре да работи, Варна ще плати много тежка цена. Здравният министър Силви Кирилов назначи одит, след като получи доклад, ще бъде взето решение какви ще са следващите стъпки.
