Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. В София ще се проведе и шествие до ВСС, съобщават организаторите.
Припомняме, че днес Конституционният съд образува дело относно статута на Борислав Сарафов.
Висящите производства по възобновяване на наказателни дела, инициирани от Борислав Сарафов след 21 юли 2025 г., поставят под въпрос дали към този момент той е разполагал с процесуална легитимация да подаде исканията. Съдилищата в страната през последните месеци имат разнопосочна практика по такива дела.
Протести във Варна и други градове, искането е смяната на Сарафов
© Велко Ангелов / dnevnik.bg
