Протестиращите разбиха офис на ГЕРБ в София
Демонстрацията продължава и пред централата на "ДПС - Ново Начало", където Камъни, бомбички, колчета и бутилки летят към полицията.
Протестиращите са се разделили на три групи - в "Триъгълника на властта", където протестът е мирен и пред централата на ДПС и пред ГЕРБ "Оборище", където ситуацията ескалира.
Още по темата
/
Пеевски: Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! С ПП-ДБ употребихте младите хора!
01.12
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
01.12
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
01.12
Още от категорията
/
Проф. Вили Лилков: Българският патриарх се държи като политическа фигура и заема пристрастни позиции
01.12
Евростат: Въпреки спад в ЕС, бедността в България остава висока - 37% от населението е с финансови затруднения
01.12
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сънародниците ни във Виена също протестират
22:31 / 01.12.2025
Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Н...
22:31 / 01.12.2025
След като блокираха централата на ДПС: Протестът тръгва към центр...
21:28 / 01.12.2025
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюдже...
21:28 / 01.12.2025
Протестиращите тръгват към централата на ДПС
21:21 / 01.12.2025
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше...
20:32 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.