Протестиращите тръгват към централата на ДПС
Тълпата беше насочена да мине през БНБ, след което през Художествената галерия и до Софийски университет.
"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Петков от сцената пред Народното събрание.
Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.
Хората вече тръгват. Полицията вече също се носочва към централата на ДПС.
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
20:32
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
20:13
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
14:02
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
21:28
Зорница Илиева: Ердоган осъзнава, че на бъдещи избори те ще имат значение, затова внезапно постави Кюрдския въпрос на преден план
20:13
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
20:12
Какво предвижда прилагането на Закона за въвеждане на еврото към Търговския регистър и дружествата
15:28
Представиха актуализирана Методика за разследване на пътнотранспортни произшествия, организират обучения за служители на МВР
14:54
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
14:46
