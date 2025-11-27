Протестите срещу параметрите на Бюджет 2026 продължават и днес
На протест излизат и медиците. Недоволството ще се проведе пред Народното събрание, съобщава NOVA. Според медицинската федерация "Подкрепа" въпреки обществения консенсус за нуждата от предприемане на действия за преодоляване на кадровата криза в здравната система, в планираните за догодина мерки липсва механизъм, който да гарантира дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията.
Междувременно Бюджет 2026 се очаква да влезе за разглеждане на второ четене в ресорната парламентарна комисия. Внесени са 96 предложения за промени. Част от тях предвиждат преразпределения на бюджетни средства към конкретни сектори и региони, както и допълнителна подкрепа за социални и културни институции.
Предлагат се и законодателни промени, засягащи управлението на местните данъци и такси, а част от предложенията предвиждат и запазване на настоящия размер на данък дивидент на 5%.
