Проучване: Българите все по-толерантни към ЛГБТИ хората
© Булфото
Нагласите към ЛГБТИ хората се влияят отчетливо при изострена публична риторика на политици и организации - показва сравнителния анализ в социологическото проучване.
Геновева Петрова, съуправител на агенция "Алфа Рисърч", пред БНТ: "Когато разговорът и обстановката са спокойни, когато няма така по-радикални дискусии по тези въпроси, тогава голяма част от хората проявяват разбиране към ЛБТИ хората към техните проблеми".
Симеон Василев, председател на фондация "Глас": "Почти всеки втори определя себе си като толерантен към ЛГТБИ хората както и нараства и мнението, че човек не би променил отношението си ако негов близък е ЛГБТИ човек."
Извън политическите заигравки, темата с регулиране на статута на еднополовите двойки също започва да среща повече разбиране.
Симеон Василев, председател на фондация "Глас": "Процентът, който се увеличава трайно близо с една трета от 2023 г. досега, е всъщност одобрението за юридическо регламентиране или признаване на еднополовите бракове и съюзи."
Геновева Петрова, съуправител на агенция "Алфа Рисърч": "Все още голяма част от българските граждани са против одобряването на различни промени в законодателството в това отношение, но имаме една тенденция на съгласие, че трябва се стигне до регулиране на тези въпроси."
Симеон Василев, председател на фондация "Глас": "България остава заедно с Румъния и Литва като последните държави от ЕС, единствени членки, които предлагат юридическо регламентиране на еднополовите съюзи."
Подкрепата нараства най-вече сред високо образованите и сред младите, които са имали възможност да видят сами какво се случва извън България. Поляризацията, която предизвика дебатът около приемането на забраната за ЛГБТИ пропаганда в училище, също се е стопила.
Геновева Петрова, съуправител на агенция "Алфа Рисърч": "Сега категорично преобладават хората, които смятат, че тези промени не са довели до решаване на проблемите в българското образование, а по-скоро са довели до изостряне на конфронтацията".
Едва 10% са тези, които все още смятат, че в училищата има ЛГБТИ пропаганда.
Реклама
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.