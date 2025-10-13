ЗАРЕЖДАНЕ...
Проучване на Синдикат "Образование": 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
©
"Фокус" публикува анализа на синдиката:
Два индикатора, които са особено влияещи върху професионалната удовлетвореност на учителите, са на особено ниско ниво и не се променят от години.
Успеваемостта на учениците и дисциплината, които са неразривно свързани, остават проблемни.
На всички работещи в системата е ясно, че във външните национални оценявания и ДЗИ резултатите не се променят осезаемо. Разбира се, това е логично, защото разговорите за ново съдържание, нови програми и отвързване на системата от обема учебен материал и документа са само очакване. Най-стресогенният фактор за учителя е да не вижда резултати в своята работа — разбира се, не по своя вина!
Друг брутален проблем за системата е, че дисциплината в много образователни институции е лоша. Учителят няма инструментите на въздействие, учениците често губят мотивация, разсейвайки се от телефони или агресивни действия на други ученици. А родителите повече от всякога се чувстват овластени да търсят отговорност за оценки или действия и методи на всеки учител. И учителят е на острието на бръснача, опитвайки се да угоди на родителите, РУО, МОН и либералните НПО.
Споделяме мнението на Института по образованието към МОН, което е установило, че 96% от българските учители са удовлетворени от професията си – повече от средното за страните от ОИСР (89%). Но хиляди колеги ни казаха нещо диаметрално противоположно:
– че отговорността за лошата дисциплина е само и единствено на учителя, че забраната за телефоните е на техния гръб, че лошите резултати от НВО, ДЗИ и PISA са заради учителите, че охраната е тяхна отговорност, а труднодействащата политика за подкрепа "пак по тяхна вина“ не действа.
Затова и ние от Синдикат "Образование“ се замислихме дали 96% от същите тези учители наистина се считат за удовлетворени от професията си.
Синдикатът твърдо стои зад приетата на първо четене забрана за ползване на телефон от учениците в училище и предлага да се спре дебатът по тази тема и просто да се изпълни това, което говорим от 10 години. Прекомерното използване на смартфона води не само до липса на мотивация, но и до десоциализация, здравословни проблеми и заболявания от аутистичния спектър, сочи изследване.
Подкрепяме приемането на новия предмет "Добродетели и религия“ във вариантите, които МОН предлага, като в процеса ще се намери най-добрият подход към всеки ученик. Но Синдикат "Образование“ е убеден, че само изучаването и формирането на човешки и християнски добродетели няма да промени статуквото в системата, ако не помислим за мотивиращи санкции и наказания, и не привлечем всички родители да споделят отговорността за всяко нарушение на училищния правилник с учителя.
Средната възраст на българските учители, според изследване на Синдикат "Образование“ е 50 години, мъжете са 12% и намаляват, а стресът при професията си остава застрашителен.
Българските учители искат увеличение на парите за образование в рамките на 6% от БВП. Без приоритетно финансиране няма да постигнем преминаване към едносменен режим, няма да намалим броя на учениците в паралелка, което е важна стъпка към доброто качество.
– 89% от работещите в сектор "Образование“ не биха се съгласили със замразяване на заплатите.
– 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати, като 8% биха размислили.
– 61% от запитаните работещи в българската просвета са готови на ефективна стачка, а алтернативните протести, като незавършване на първи учебен срок или национален митинг, също фигурират в отговорите на респондентите.
В изследването за финансиране на образователната система досега са участвали 9008 респонденти.
Още по темата
/
Проучване на Синдикат "Образование": 88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
09:16
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
08:35
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
11.10
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11.10
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те процента, удръжките стигаха до 50% от дохода
10.10
Левон Хампарцумян: 50 години не може да се направи една магистрала! Предупреждават, че ще има природно бедствие половин ден след него!
03.10
БСК против идеята здравни права да се възстановяват след изплащане на забавените вноски само за три години назад
03.10
Още от категорията
/
Енергийният министър: При бедствия превантивното изключване на енергийна мрежа е по-важно от възстановяването
12.10
Вълчев: Нашите ученици се справят добре до 4-и клас. След това те натрупват дефицити и се демотивират
12.10
Севда Шишманова за свой репортаж от 1996 година: Този случай е пример как личното пространство на политик не може да бъде дефинирано
12.10
КНСБ кани КРИБ и всички национално представителни работодателски организации и КТ "Подкрепа" на задълбочен разговор
12.10
Радан Кънев: Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор, искаме да бъде избран по начин, гарантиращ върховенството на правото
12.10
Атанас Зафиров: Причините за тежките наводнения у нас са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Всички моряци са спасени при операцията в Черно море на 140 морск...
22:24 / 12.10.2025
Енергийният министър: При бедствия превантивното изключване на ен...
21:38 / 12.10.2025
След бедствието в "Елените": Собственици на апартаменти са готови...
20:03 / 12.10.2025
Силвена Роу разкри коя е храната на дълголетието
19:54 / 12.10.2025
МОН предлага социално-емоционално учене за най-малките, ще започв...
19:53 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
14:40 / 12.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.