Европейската комисия обяви 13 нови обекти, които получават Знака за европейско наследство за 2025 г. като признание за тяхната ключова роля в историята и културата на Европа. България е представена в два обекта праисторическият комплекс Провадия-Солницата и проектът "Места на мира“ – европейска мрежа от обекти в България (Кайнарджа), Португалия, Испания, Франция, Унгария, Словакия и Хърватия , където между 13-и и 19-и век са сключени мирни договори.Знакът за европейско наследство е водеща инициатива на програмата "Творческа Европа“ и отличава обекти, които са оказали дълбоко въздействие върху историята, културата и развитието на Европейския съюз.67 обекти са получили Знак за европейско наследство в предходни години. Тази година се отбелязва значително увеличение на отличените обекти, като най-големият брой получатели от 2014 г. насам подчертава значимостта на сектора на културата.Тринадесетте обекти бяха избрани от комисия от независими експерти от списък с 21 одобрени кандидати. Победителите ще бъдат поканени на церемонията по връчване на наградите "Знак за европейско наследство“, която ще се проведе на 22 април 2026 г. в Брюксел в присъствието на комисар Глен Микалеф.