Провадия – Солницата получи голямо признание в Европа
©
Знакът за европейско наследство е водеща инициатива на програмата "Творческа Европа“ и отличава обекти, които са оказали дълбоко въздействие върху историята, културата и развитието на Европейския съюз.
67 обекти са получили Знак за европейско наследство в предходни години. Тази година се отбелязва значително увеличение на отличените обекти, като най-големият брой получатели от 2014 г. насам подчертава значимостта на сектора на културата.
Тринадесетте обекти бяха избрани от комисия от независими експерти от списък с 21 одобрени кандидати. Победителите ще бъдат поканени на церемонията по връчване на наградите "Знак за европейско наследство“, която ще се проведе на 22 април 2026 г. в Брюксел в присъствието на комисар Глен Микалеф.
Още от категорията
/
Адв. Емануил Йорданов: С новата кадрова политика на служебното правителство е трудно да се каже какво ще се случи с директорите на областни дирекции на МВР
16:00
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
15:30
Росен Желязков: Голяма част от сменените областни управители бяха договаряни още по време на сглобката
14:29
Зафиров: Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили Конституцията, в която са се клели
14:21
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
13:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.