Предизборната кампания започва следващата седмица. Но как вземат решения избирателите в общество, в което тревожността все по-често определя реакциите ни? Насилието, инфлацията, болестите и международните конфликти винаги са били част от ежедневието, но днес въздействието им се усилва многократно от социалните мрежи и фалшивите новини.Интернет пространството често се превръща в поле за конспирации и манипулации – от твърдения, че 5G мрежите ще унищожат птиците или че ваксините "чипират“ хората, до слухове, че приемането на еврото ще доведе до рязък скок на цените или че левът ще се върне. Подобни твърдения периодично се появяват, увяхват и отстъпват място на нови.На този фон светът остава напрегнат – войната в Украйна продължава вече четири години, а нови конфликти, като този в Иран, също усилват усещането за нестабилност. Икономическите притеснения се допълват от поскъпването на горивата и от непрекъснатия поток от тревожни новини.Как при подобна среда българите правят информиран избор за това кой да ги управлява? Според психиатъра Владимир Сотиров тревожността често води до прибързани решения. Когато човек се чувства заплашен, той по-лесно приема прости обяснения и обещания за бързи решения. Това прави хората по-уязвими към конспиративни теории и политически послания, които залагат на страх или гняв.По думите му конспирациите се разпространяват лесно в социалните мрежи, защото предлагат ясни виновници и прости обяснения за сложни проблеми. Така общественото недоволство често се насочва към търсенето на "спасител“ – фигура, която обещава бързи решения и възстановяване на справедливостта. В историята подобни модели се повтарят. Обществата често се разочароват от едни лидери, търсят нови, а след време отново се оказват в същия цикъл на очаквания и разочарования. Така се създава риск изборите да бъдат мотивирани повече от емоции, отколкото от рационална преценка.Последните години показват и друга тенденция – различните поколения реагират по различен начин на информационната среда. По-младите хора са активни в социалните мрежи и често се превръщат в двигател на силни емоционални реакции и кампании, които бързо набират популярност онлайн.Случаи като този със затворената общност около самопровъзгласилия се за духовен водач Ивайло Калушев също засилват чувствителността към въпроси за манипулацията и влиянието върху хората. Подобни истории поставят отново темата за това колко лесно човек може да бъде въвлечен в среда, която предлага готови отговори на лични страхове и търсене на смисъл.Според специалистите именно усещането за несигурност кара хората да търсят авторитети, които да им дадат посока и сигурност. Това обаче крие риск от подмяна на критичното мислене с емоционални реакции.По ирония на съдбата изборите тази година идват непосредствено след Великден – време, свързано с прошката и новото начало. Въпросът остава дали обществото ще направи избор, водено от разум и информираност, или отново ще потърси поредния спасител, върху когото да прехвърли очакванията за решаване на всички проблеми. В крайна сметка решението остава в ръцете на всеки избирател.