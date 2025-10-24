Синдром на самозванеца е психологическо явление, което се изразява в това, че успешни и признати дори на световно равнище хора, които получават изключително много отличия и похвали, са на мнение, че всъщност не са нищо особено и че до момента успешно са заблуждавали околните и света за успехите си. Това каза психологът Виктория Викторова вна. Тя е автор на книгата "Синдром на самозванеца. Как да излезем от сянката му“.Усещането на хората, страдащи от подобен синдром, е изключително лично усещане, подчерта тя. "Оценката на околните е точно обратната. Когато човек се чувства самозванец, много трудно е оценката на околните да му повлияе така, както би трябвало. Той смята, че всичко, което е постигнал, е плод на късмет, на слаба конкуренция, на временна заблуда, което го кара да живее в един постоянен стрес и страх, че ще бъде разобличен. Много често той дори бяга от нови възможности, притеснявайки се, че ще бъде разкрит“, обясни психологът.Синдромът на самозванеца се проявява най-вече в професионалния и академичен живот. "Ако на работното място човек е оставен да върши своите задачи, но няма никаква адекватна обратна връзка, няма нищо измеримо, няма никакво подплатено с доказателства и примери мнение от другата страна, той може да се почувства като самозванец – или че не прави нищо достатъчно добре, или че просто не прави нещо достатъчно значимо“, поясни Виктория Викторова.Синдромът на самозванеца не е медицинска диагноза. Това е психологически феномен, който е добре изследван през последните 30 години. "Като такъв има своите последствия за психичното здраве на хората. Лошото е, че ако не бъдат взети мерки, ако по някакъв начин той не бъде овладян, може да доведе и до чисто физически последствия. Един човек, който постоянно е под стрес, че не се справя добре, че всеки момент може да го разкритикуват и разобличат, определено е тревожен. Това води до генерализирано тревожно разстройство, до депресия, а в последствие и до физически последствия като безсъние, дори диабет и други сериозни състояния. Затова е изключително важно да му обърнем внимание“, подчерта Викторова.