Психолог: Лайковете определят живота ни и забравяме за реалността
© Bulgaria ON AIR
"Когато си чатя с някого, не мога да му видя емоционалната реакция. По-лесно е, но дълбочината на комуникацията се губи", каза психологът Александра Алгафари пред Bulgaria ON AIR.
80-90% от начина, по който общуваме, не са през думите, отбеляза тя.
"Много нюанси се изгубват, когато разчитаме само на текст във виртуалното пространство. От една страна има и обогатяване - по този начин можем да поддържаме връзки с хора, които са далече", коментира психологът.
Човек има нужда от социална среда
"Не можем само отдалечено да общуваме. Имаме илюзията, че така е по-безопасно, но щетите, които се нанасят през тормоза в онлайн пространството, също могат да бъдат доста големи. В кабинета, когато идват хора при мен, не е рядко да се случи да каже: "Виж този инфлуенсър как се справя". Тъжно е, когато се показва само красивото, защото става много изкуствено", посочи Алгафари.
Показваме хубавото и гоним съвършеното в мрежите
"Започваме да имаме очаквания към живота, че той трябва да бъде еди-какъв си. Понякога се стига дотам, че качеството на живота ни започва да се определя от това колко лайка сме получили. Превръщаме се в хора, които са чувствителни на тема "Отхвърляне". Повечето видеа вече са кратки. Ако оставим емоцията да се развихри, трае около 90 секунди", изтъкна психологът.
По думите ѝ не сме достатъчно добре обучени как да боравим с емоциите си.
"Хем имаме властта да изтриваме хора от живота си като ги блокираме, хем ни се размиват границите - доколко допускаме някого. Има и тенденция хората да търсят събития на живо. Появяват се такива в интернет", уточни Алгафари.
Според нея често казваме "приятел" на човек, който не познаваме. "Най-често се сближаваме през уязвимостта си", смята психологът.
Може ли AI да реши проблемите ни
"Обикновено обичаме такъв тип решения. Изкуственият интелект може да е прекрасен инструмент, ако знаем как наистина да го използваме. Да знаеш как да му зададеш въпроса, е изкуство. Времената вече стават много лесни", обобщи Алгафари.
Още от категорията
/
Майката на изчезналата във Витоша Стефани: Не е избягала, тръгнала си е от нещо. Беше на кръстопът
08:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.