Трябва ли малките деца да се научат да споделят? Може да се изненадате да чуете това, но отговорът е "НЕ“. Поне не по начина, по който повечето хора очакват.Споделянето не е етап от развитието на детето. Това пише във своя Фейсбук профил Дарина Герганова, логопед и психолог.Ето какво още обяснява тя:Чувство за себе си и собственостИмпулсен контролЕмпатия и възприемане на перспективаЕмоционална регулацияПовечето от тези способности не се развиват напълно до 4-6-годишна възраст или по-късно. Така че, когато 2-годишно дете откаже да си даде играчката, то не е егоистично; то се държи нормално . Това е само една от причините, поради които така наречените "ужасни две години“ са мит.Често на площадката със сина ми съм виждала добронамерени родители да прекъсват играта на собственото си дете, за да вземат нещо и да го дадат на друго дете – само защото друго малко дете изглежда заинтересовано. За всички е неловко. Но истината е, че малките деца не са готови за споделяне. И има по-добър начин!Когато възрастните притискат децата да "споделят“, ние често създаваме:Объркване: Защо някой взе играчката ми, когато не бях приключил/а?Негодование: Защо техните желания са по-важни от моите?Борба за власт: Ако искам нещо, по-добре да го грабна бързо, преди да ми го вземат.Вместо да се учат на доброта, малките деца се учат да защитават това, което е тяхно, и да не се доверяват на намесата на възрастните.Споделям няколко подходящи за развитието, съобразени с Монтесори, начини за подкрепа на малките деца, докато усвояват истински социални умения:"Той все още го използва. Можеш да го вземеш, когато приключи.“"Гледаш толкова търпеливо. Това е чакане с грация.“"Хайде да почакаме заедно. Ще поседя с теб.“Признайте чувствата си, без да ги поправяте"Наистина искаш този камион. Трудно е да чакаш.“" Разстроен си, че още не е твой ред. Виждам те.“