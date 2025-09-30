ЗАРЕЖДАНЕ...
Психолог: Малките деца не трябва да се учат да споделят нещата си!
Споделянето не е етап от развитието на детето. Това пише във своя Фейсбук профил Дарина Герганова, логопед и психолог.
Ето какво още обяснява тя:
Това е научено поведение, което се развива бавно с течение на времето, след като детето е развило:
Чувство за себе си и собственост
Импулсен контрол
Емпатия и възприемане на перспектива
Емоционална регулация
Повечето от тези способности не се развиват напълно до 4-6-годишна възраст или по-късно. Така че, когато 2-годишно дете откаже да си даде играчката, то не е егоистично; то се държи нормално . Това е само една от причините, поради които така наречените "ужасни две години“ са мит.
Тя разказва и лична история:
Често на площадката със сина ми съм виждала добронамерени родители да прекъсват играта на собственото си дете, за да вземат нещо и да го дадат на друго дете – само защото друго малко дете изглежда заинтересовано. За всички е неловко. Но истината е, че малките деца не са готови за споделяне. И има по-добър начин!
Какво се случва, когато принуждаваме малките деца да споделят, обяснява психологът:
Когато възрастните притискат децата да "споделят“, ние често създаваме:
Объркване: Защо някой взе играчката ми, когато не бях приключил/а?
Негодование: Защо техните желания са по-важни от моите?
Борба за власт: Ако искам нещо, по-добре да го грабна бързо, преди да ми го вземат.
Вместо да се учат на доброта, малките деца се учат да защитават това, което е тяхно, и да не се доверяват на намесата на възрастните.
Споделям няколко подходящи за развитието, съобразени с Монтесори, начини за подкрепа на малките деца, докато усвояват истински социални умения:
Използвайте ясен и последователен език, призовава тя.
"Той все още го използва. Можеш да го вземеш, когато приключи.“
"Гледаш толкова търпеливо. Това е чакане с грация.“
"Хайде да почакаме заедно. Ще поседя с теб.“
Признайте чувствата си, без да ги поправяте
"Наистина искаш този камион. Трудно е да чакаш.“
" Разстроен си, че още не е твой ред. Виждам те.“
