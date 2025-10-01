ЗАРЕЖДАНЕ...
Психолог след насилието в Каблешково: Сред учителите понякога се крият нарцисисти, психопати, хора без емпатия, които използват уязвимостта на децата
Ето какво споделя тя:
Никога няма да забравя, вече тридесет години, как едната възпитателка в детската ми градина погледна друга и със злобна усмивка и каза "Тая патка защо само реве?". Бях на четири или пет години. Баба ми тогава забеляза, че нещо не е наред с мен и че не искам да ходя на градина. Не ми позволяваха да ходя до тоалетна. Насилваха ни да спим и ни биеха, когато не заспивахме следобед. Тъпчеха ни с храна, която не искахме и не можехме да изядем, защото "чинията трябва да е изблизана иначе няма да станеш от масата." И не беше само с мен така. Яслата даже не я и помня. Слава богу, баба ми ме спаси от този ад. Други деца обаче останаха.
Скучаят, за който се говори сега и на който и аз давам гласност не е изолиран. Петицията вече качих на страницата и в коментари (бел. ред насилието, проявено от учител над дете в детска градина в Каблешково).
Нека се съберат повече подписи за този ужасен случай. За жалост страшно много хищници от този характер нарочно избират такива места за работа.
Тези случаи са особено болезнени, защото именно там, където трябва да има закрила на беззащитните има зверство. Там, където би трябвало да има грижа, има травма за цял живот.
Не казвам, че всички в тези професии са такива – напротив, има безкрайно много прекрасни, отдадени и чистосърдечни хора.
Но няма да си затворя очите за тъмната страна. Защото знам много добре, че тя съществува.
И ако мълчим за това, хищниците остават скрити, организират се, набират сила и се мислят за безнаказани.
Да говорим за това не е атака срещу професиите включително моята, както доста често са ме обвинявали.
Атака е срещу чудовищата, които се крият зад помагащите роли.
Мълчанието е техният щит, както и нормализирането на насилието във всичките му подмолни форми.
И не, етиката не е разтегливо понятие.
Виктор1
преди 1 ч. и 22 мин.
Току що прочетох, че прокуратурата е казала, че е направено разследване и няма данни за сексуално насилие. И че случая е бил разглеждан още през месец юли. И че разследването продължава.
Виктор1
преди 1 ч. и 26 мин.
Не бива да се коментира и обвинява без да се провери случая. Доста странно изглежда, чак да има сексуално насилие? Пък може и да е проверен и да няма такова нещо. Нищо не знаем все още.
