Психолог за ограниченията на социалните мрежи: Забраните са провал
© bTV
По думите му примерът на Австралия, където подобен закон е в сила от около шест месеца, е показателен. "Резултатите са убийствени - никой не го спазва“, каза Игов. Причината е, че голяма част от децата вече са регистрирани в платформите с фалшива възраст и профилите им не се изтриват автоматично. Други лесно заобикалят системите за проверка, като използват документи на родителите си или дори генерирани с изкуствен интелект изображения.
Според психолога, дори най-усъвършенстваните технологии за лицево разпознаване и проверка на възрастта не могат да гарантират ефективност. "Изпращат се не документи, а снимки на документи, селфита, които се обработват с изкуствен интелект. Това отваря огромно поле за манипулации“, обясни пред bTV той. Допълнително, чрез прокси-сървъри потребителите могат лесно да се "преместят“ виртуално в държави без ограничения и да заобиколят всякакви забрани.
Игов посочи, че в Австралия вече има и съдебни дела срещу федералното правителство, тъй като част от обществото смята, че подобни мерки нарушават правата на децата. "Социалните мрежи не са само място за възрастни. Децата също имат право да общуват с връстниците си“, подчерта той.
Според психолога, вместо забрани, фокусът трябва да бъде върху образование и съвместна работа между родители и деца. "Това е все едно да забраним автомобилите, защото могат да прегазят дете. Вместо това учим правилата за движение. Същото е и тук – трябва да учим децата как да използват социалните мрежи“, каза Игов.
Още от категорията
/
Финансов анализатор: Еврото няма да ни спаси от търговците, които не издават касов бон. Българите държат колосални суми в банките
10:50
Ограничено е движението по пътища и проходи в страната, вече над 1200 снегопочистващи машини са на терен
10:08
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
31.01
Земеделците предупреждават: Българското производство ще продължи да се свива и ще се отрази на качеството на живот
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.