Психолог за социалните мрежи: Разглеждаме проблема така - защо това дете стои там, какво му дава
©
Към момента за най-популярните платформи, каквито са TikTok и Instagram, ограничението е 13 години, но данните показват, че въпреки това масово по-малки деца имат профили.
Румъния и България се нареждат сред страните с най-висок процент тийнейджъри, пристрастени към социалните мрежи. Ще се въведе ли дигитална възраст и у нас? Каква е целта? Как ще бъдат реализирани и каква реакция да очакваме от тийнейджърите? Темата коментираха в предаването "Социална мрежа" Мария Брестничка, координатор в Национална мрежа за децата, и психологът Михаил Михайлов пред NOVA.
Според Брестничка трябва ясно да си даваме сметка, когато въвеждаме една мярка, какъв ще е нейният ефект. Ако се въведат филтри, с които да се спре достъпът на деца до основните социални мрежи, те ще намерят други, които нямат.
"Те вече са далеч по-опасни за тях. И там нама да има нито регулатор, който да гиспре, нито доверен възрастен, който да ги защити. Така че на тази опасност трябва да отговорим, преди да въвеждаме каквато и да било забрана", каза Мария Брестничка.
Според психолога Михаил Михайлов забраната, въведена от държавата, просто ще успокои родителите, както и властите, че са приели мярка.
"Като психолози разглеждаме проблема така - защо това дете стои там, какво му дава, свързано ли е с някакви дефицити, с някакви проблеми, какво става, ако му го отнемем, тази празнина с какво ще се запълни. За да се случи нещо хубаво, трябва да комбинираме двата подхода", каза Михайлов.
Още от категорията
/
Евгени Кръстев за Мюнхенската конференция за сигурност: Приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка
22:47
Психолог: Общество функционира като тревожна личност, която търси бързи и категорични отговори
21:49
Саудитскaта Midad Energy подписа споразумение с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руската компания
21:28
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
11:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.