Птицевъд: Европейските стандарти водят до трайно повишаване на цените, но гарантират високо качество
"Дали законът ще повлияе бързо на цените и то в посока на понижаване, е трудно да се каже. Най-съществените фактори, които влияят на цените, са търсенето и предлагането, а пазарните механизми най-бързо действат на един конкурентен пазар, какъвто е българският. Разбира се, този закон си има своето обяснение. Някои сектори от агробизнеса очевидно имат нужда от подкрепа и в отговор на техните проблеми този закон е иницииран от Министерството на земеделието и храните", коментира председателят на УС на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов.
Той отбеляза, че законът може да увеличи административната тежест за бизнеса, като изисква допълнителна информация за цените, която вече се предоставя на различни институции. Според него това не води до съществено подобрение на пазара.
"Има обсерватория за наблюдение на цените, която предоставя допълнителна информация, която ние и в момента подаваме. За нас е важно, като предоставяме информация на администрацията, да я правим веднъж месечно, за да се ползва от всички институции от едно място. Иначе в момента предоставяме информация на НОИ и на НАП, понякога дори два пъти, както като търговски оператори, така и като оператори с фискални задължения, и това вече взима едни размери, които са леко заплашителни", коментира Гълъбов пред Bulgaria ON AIR.
Гостът обясни, че стремежът към по-ниски цени трябва да се балансира с качеството на продуктите. Европейските стандарти за етично отношение към животните, хуманните и екологични норми, както и изчисляването на емисиите на продуктите, водят до трайно повишаване на цените, но гарантират високо качество и безопасност.
Цените на яйцата и пилешкото месо у нас през последните месеци са стабилни и сред най-ниските в Европейския съюз.
"Намесата на държавата трябва да е там, където има нужда. В чувствителните сектори, където има необходимост, е съвсем нормално държавата да се намеси. В индустриалните сектори като свиневъдството и птицевъдството не виждам какво ще промени това в положителна посока", посочи Гълъбов.
Що се отнася до износа, българското производство на яйца покрива вътрешното потребление, а при пилешкото месо основната част от пазара е българска продукция. Вносът е ограничен и се използва предимно като суровина за индустриални нужди, като замразено месо от пуйки.
Гълъбов изрази тревога от увеличените квоти за внос на пилешко месо и яйца от Украйна и МЕРКОСУР, което създава потенциални рискове за пазара и цените.
В заключение той отбеляза, че при запазване на сегашните цени на зърното и енергоносителите няма основание да се очакват резки промени в цените на яйцата и пилешкото месо в следващите месеци.
