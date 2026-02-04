Птицевъдството ще бъде един от най-засегнатите сектор от споразумението със страните от Меркосур. Тези държави са едни от най-големите производители на птиче месо. Към момента по официални данни на Европейската комисия около 25% от птичето месо в общността е внос от трети страни."С влизането в сила на споразумението се очаква този дял да нарасне с още 9-10% и това ще се отрази сериозно на общоевропейския пазар, включително и на българския. Макар да сме малък производител, все пак сме на единния пазар и няма как да останем извън това влияне. За съжаление всеки ден получаваме коренно различна и противоположна информация. Тук е ролята на българското правителство, включително водещото Министерство на икономиката и подкрепящото го Министерство на земеделието, когато говорим за сектора, който представляваме. Ние се лутаме кое е вярно и кое не е", коментира за Agri.bg д-р Петя Петкова, изпълнителен директор на Съюза на птицевъдите в България.Другото, което много безпокои нашите птицевъди е, че въпреки многократните уверения, че ще има защитни клаузи и вносните продуктите ще бъдат произведени по идентичен на европейския начин, "все още не сме видели тези клаузи, не знаем какво означават като защита, да не би да са само на приказки или наистина ще има защитен механизъм, както всички се надяваме".През последните години натискът върху производството в животновъдството в Европейския съюз е изключително голям, включително чрез нови изисквания за хуманно отношение към птиците, нови социални и екологични норми, включително и екологичните изисквания за въглеродни емисии и др."В случай, че тази защитна клауза не е идентична с изискванията за европейските производители, ясно е - най-големият губещ ще бъдат не само производителите, но и потребителите в Европа. Предвид заплахите, които имаме по отношение на заболяванията, съвсем обозримото е бъдещето, когато ще се предлагат продукти, които не са от Европейския съюз и с несъвсем изяснен произход по отношение на здравния статус, екологични норми и т.н.", каза още експертът.Наблюденията в сектора сочат, че не са усетени никакви предпазни клаузи по отношение на вноса от Украйна, въпреки че бяха наложени едни квоти, количествата на продуктите, които са с произход от воюващата страна не е идентично. В България през 2024 година по официални данни на МЗХ, ръстът на вноса на яйца се увеличи 400 пъти спрямо предходните години.Д-р Петя Петкова: Можем само да си представим какво би се случило при навлизане в Европа на мощни производители, каквито има в държавите от Меркосур по отношение на птичето месо и яйцата. За нас би било пагубно като сектор. През годините колкото и да се бориха малките производители да отговорят на всички норми и стандарти, това би ги поставило в абсолютно неизгодна позиция и неизбежно ще се стигне до фалити и затваряне на малки предприятия.Българските производители категорично могат да задоволят изискванията и потреблението на яйца в България."Ние сме едни от малкото сектори, които могат да са самодостатъчни в производството на яйца, но през последните месеци сме свидетели на постоянно променящи се норми както от страна на ЕК, така и натиск по нови нормативни изисквания на национално ниво.Отделно се получава поставяне на нашите производители в неравностойно положение, защото от началото на годината част от търговските вериги също притискат производителите с нови изисквания по отношение на хуманното отглеждане", коментира д-р Петкова.В България все още птиците се отглеждат от обогатени клетки, които напълно отговарят на европейските норми, само 30%, които отговарят на по-високите изисквания, към които в момента няма особено търсене.