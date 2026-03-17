Мащабна корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ позволява купуването на шофьорски изпити и манипулирането на проверки на транспортни фирми. Това заяви бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов пред Евроком.Според него системата за контрол е напълно компрометирана. Попов обясни, че се организира "шофьорски туризъм“, при който курсисти от София се транспортират до градове като Кюстендил, за да положат успешен изпит пред предварително уговорени изпитвачи.Бившият заместник-министър посочи, че инспекторите масово прикриват нарушения срещу подкупи. Сумите за фиктивна проверка варират между 400 и 2000 евро, като потърпевши са предимно по-малките транспортни фирми.Липсата на адекватен контрол води до чувство за безнаказаност сред системните нарушители на пътя. Още през 2024 г. от Европейския център за транспортни политики поискаха оставката на началника на "Пътна полиция“ в Пловдив заради неглижиране на водачи с десетки актове.