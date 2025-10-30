"Пълен застой". Това казват потърпевшите, които са блокирани в задръстването на АМ "Хемус" в посока столицата. Те споделят още, че не се движат от поне един час.Вчера от АПИ съобщиха, че ремонтът в платното за София на 7-километров участък от АМ "Хемус" между 23-и и 30-и км продължава. Движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата.