Първа инвестиционна банка с важна новина за своите клиенти
Новата функционалност се въвежда в 140 банкомати на банката, които са разположени в нейните офиси и клонове в цялата страна, като осигурява повече свобода при управлението на личните финанси и улеснява ежедневните разплащания – особено при пазаруване или по‑малки кешови операции.
"Fibank винаги поставя клиента в центъра на своите банкови решения. Предлагането на по‑малки номинали банкноти е естествена стъпка в посока по‑голямо удобство и улеснение за нашите клиенти в новата евросреда“, коментира г-н Теодор Петров – Директор "Картови разплащания“ в Първа инвестиционна банка.
Повече информация за конкретните локации можете да получите на www.fibank.bg
