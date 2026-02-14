Първата Голяма задушница е днес, какво трябва да правим и какво е забранено?
Голяма задушница е първата от трите големи задушници през годината. Тя се празнува на различна дата всяка година, но обикновено е в края на февруари или началото на март, в зависимост от календара на Великденските пости. Тази събота се посвещава на паметта на починалите близки и се явява момент за размисъл и молитва за душите им.
Традиции и обичаи
В този ден православните християни посещават гробовете на своите починали роднини и приятели, за да почетат тяхната памет. Във всички православни храмове се отслужва заупокойна литургия. Вярващите се молят за душите на покойниците, а също така раздават храна и помагат на бедни и нуждаещи се хора.
Какво се подава на Месопустна задушница?
На Месопустна задушница традицията изисква да се приготви варено жито със захар – символ на Възкресението и свързаността с предците. Тази храна е първата, която се приготвя за този ден.
След жито, важни храни на този ден са хлябът или солените питки. Питата е не само част от трапезата, но и символ на живота, на събирането на семейството и на свещеното отношение към мъртвите. В някои региони, около питата се поставят свещи, които се запалват след посещението на гробовете.
Виното, символизиращо кръвта на Христос, е също много важно да присъства трапезата. Традиционно то се използва за преливане на гробовете на починалите ни близки с мисъл за тях и молитва.
Дребните сладки също са част от традицията – те се раздават на близки и познати, които се молят за душите на покойниците. Храната, поднесена за задушница, е за живите, а не за мъртвите, и така се създава връзка между хората.
Няма ограничения относно видовете храни, които могат да се поднесат. Особено важно е да приготвите любимите ястия на вашите починали близки, за да почетете техния живот. Месото не е забранено, тъй като тази задушница е предшественик на Месните заговезни на следващия ден, така че не се колебайте да включите и месни ястия, ако те са били обичани от вашите близки.
Как да почетем традицията?
Почитта към мъртвите и заупокойната молитва за душите им са основни елементи на този ден. Не забравяйте да раздадете храна на нуждаещите се, като просяци, бедни и съседи. Традицията повелява, че поднесената храна е за живите и не трябва да се оставя на гробовете.
Църквата не забранява работата, но призовава да не се работи, ако е възможно да се отложи за друг ден. Например, готвенето и измиването на посудата след ядене не е грях, тъй като това е нещо необходимо. Да се хранят животните също не е грях, докато да прекопаем градината на задушница е грях.
Позволено ли е да се пере на задушница?
Не се препоръчва ръчното пране, но няма пречка да се използва пералня, тъй като тя извършва работата, а не човекът.
Може ли да се чисти на задушница?
Не трябва да се чисти, тъй като това отнема време, а почистването може да бъде отложено за следващия ден, пише actualno.com.
Позволено ли да се къпем на задушница?
Не е подходящо. Къпането е част от грижата за себе си, а на задушница вниманието трябва да бъде насочено към паметта за починалите.
