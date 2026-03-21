Първи Великден в евро: Колко ще ни струва трапезата?
Връзка пресен лук струва 0,84 евроцента, магданозът е 0,59, зелената салата е 0,79, а репичките 85. Цената на краставици от Гърция е 2,90 евро. Така салатата за 4-членно семейство излиза малко над 5 евро. Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси. Засега в търговската мрежа рядко се намира българско производство, има предимно внос. Според прогнозите местното производство ще бъде поне с 4 – 5 евро нагоре.
Боите за яйца - те са над 100 вида, споделят в магазините. Цените са близо 0,60 - 0,70 евроцента. Засега яйцата, захарта и брашното не са поскъпнали.
Засега заради мерките по Закона за въвеждане на еврото не са поскъпнали нито те, нито брашното, захарта и яйцата, информира NOVA.
А цената виното в търговската мрежа е различна - както винаги.
И така скромна великденска трапеза ще излезе поне 100 евро.
Още от категорията
Йотова за Рамазан Байрам: Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим
20.03
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
Пенсионерка: Малката ми дъщеря казва, че в България е по-скъпо, отколкото в Япония и Германия взети заедно
15.03
Производители: Цената на хляба в България може да скочи скоро заради рязкото поскъпване на горивата
15.03
Психиатър за изборите: Младите хора са активни в социалните мрежи и се превръщат в двигател на силни емоционални реакции и кампании
14.03
Антоанета Титянова: Пролетното равноденствие бележи началото на о...
22:50 / 20.03.2026
Мъртвите птици, изхвърлени на плажа, са от защитен вид - вече има...
21:52 / 20.03.2026
Петър Кичашки: Гюров не си дава сметка, че удря националните геоп...
20:53 / 20.03.2026
Калин Сърменов за Иво Аръков: Страховита долност и наглост
20:48 / 20.03.2026
Димитър Манолов: Искат да съсипят енергетиката на България
20:52 / 20.03.2026
Димитър Бербатов се движи с пистолет из София
20:48 / 20.03.2026
