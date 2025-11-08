Сподели close
Във Facebook се разпространиха първи кадри на изчезнала Стефани край хижа "Алеко". В кадрите се вижда момиче, което е с описанието, което е дадено за изчезналата Стефани - дълго бяло яке и туристически обувки, се движи около хижата и неспокойно се оглежда. По-рано през деня стана ясно, че е открита първа следа от изчезналата на Витоша Стефани. Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко".

"Фокус" припомня, че на 6.11 бе съобщено за изчезнало момиче. Тя е последно видяно в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре. 

Според близките ѝ Стефани нямала в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон.

Вчера от Планинската спасителна служба споделиха, че всички пътеки в района на "Бояна" са обходени с кучета и хора, във високите части и дронове.