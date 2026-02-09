Първи кадри от хижата на ужасите край "Петрохан"!
Припомняме, че вчера нови три трупа бяха открики в подножието на връх Околчица.
Правят се експертизи и се надяваме вече на някаква яснота от разследващите, защото конкретиката липсва. Вижда се, понеже се твърди, че хижата е била опожарена след убийството, че може би това са следи от пожар.
"Не знаем дали е така и не можем да твърдим, но всички положения чакаме информация и от МВР дали трите тела, които бяха намерени вчера на Околчица, сред тях е човекът, който е извършил шесторното убийство, или някъде другаде се издирва някой друг предполагаем", коментира водещият Росен Цветков.
