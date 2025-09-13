Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В социалните мрежи се появиха редица снимки и клипове на изгорелия камион на АМ "Струма", за който "Фокус" ви съобщи по-рано.  

Припомняме, че камионът, който изгоря до последната ламарина, блокира движението по магистралата в посока столицата. Шофьорът се е измъкнал невредим от огнения ад. 

От АПИ съобщиха, че движението при 47 км на АМ "Струма" се осъществява в изпреварващата лента.