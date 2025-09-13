ЗАРЕЖДАНЕ...
Първи кадри от изгорелия камион на АМ "Струма"
Припомняме, че камионът, който изгоря до последната ламарина, блокира движението по магистралата в посока столицата. Шофьорът се е измъкнал невредим от огнения ад.
От АПИ съобщиха, че движението при 47 км на АМ "Струма" се осъществява в изпреварващата лента.
