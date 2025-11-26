Ивелин Михайлов и в други домове в село Неофит Рилски.
Тази сутрин село Неофит Рилски осъмна с проверка от жандармерия. Полицаите показват съдебна заповед, отцепват домовете и влизат вътре, за да проверяват.
Кадрите са разпространени от "Красива София".
Припомняме, че Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия "Величие". Има задържани.
Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.
Разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия "Величие“ Ивелин Михайлов.
Самият Михайлов не е сред задържаните.
"Потвърждавам това, което бях казал преди време. Спомняте си, когато ви казах, че ще влизат, ще претърсват, арести и причината е, че някой ще вдигне шум. Днес, това е факт. Сутринта са влезли в дома ми, и у всички познати хора, които имам. Някои от които нищо общо са нямали с цялата работа", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов по повод разследвато на мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партията.
Първи кадри от влизането на униформени в дома на Ивелин Михайлов!
© Красива София
RZ75
преди 45 мин.
Така, де. В еврохалифата и неговата евродемократура е така! Малко по на север е същата хава. Няма обиски при Шиши, Буда и оня с водопадите, но има при Величие. Не че не са големи боклуци и те....
