Първи коментар от страна на бизнеса след срещата с Борисов: Диалогът е възстановен
©
"Разговорите продължават, диалогът е възстановен. Ще видим по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките които не харесваме", пише NOVA.
По-рано Борисов съобщи, че е разговарял с представителите на работодателите във връзка с проектобюджета на държавата за 2026 година и бойкота в НСТС от страна на бизнеса. Срещата е инициирана от него и се провежда в Министерски съвет.
Още по темата
/
Йордан Цонев, ДПС: 17 години подпомагаме бизнеса и му осигуряваме среда, в която да се развива
16:04
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
05.11
Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
05.11
Още от категорията
/
ДСБ искат изслушване на министър Кирилов заради оставката на Обществения съвет за Националната детска болница
16:08
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
13:45
НС реши: Превозвачите по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, няма да ползват автогари
11:59
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
11:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.