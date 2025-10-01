ЗАРЕЖДАНЕ...
Първи работен ден на депутатите в Народното събрание за тази седмица
© Булфото
Министрите Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев ще отговарят на въпроси по актуални теми.
Парламентът ще гласува тази седмица на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и промените в Закона за управление на отпадъците.
Депутатите ще решат още дали да създадат временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на така наречения хотел с водопада, свързван със съпругата на премиера Росен Желязков.
Предстои и първо гласуване на законопроекта за хазарта, предава БНТ. Очаква се депутатите да гласуват на първо четене още промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, промените за Държавна агенция "Национална сигурност", промените в Закона за специалните разузнавателни средства, както и промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване".
Още по темата
/
Александър Йорданов: Тази партия не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството
28.09
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
26.09
Още от категорията
/
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
30.09
Стефан Янев за Тръмп: Виждам промяна в изразните средства, които използва. Но промяна в поведението му няма
30.09
Десислава Николова: Съдебният медиатор е мост, по който страните тръгват и стъпка по стъпка се срещат по средата
30.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Връхлитат ни интензивни валежи
22:51 / 30.09.2025
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от ...
21:13 / 30.09.2025
HR експертът Стефка Танчева: Работната етика е гръбнакът в една к...
20:38 / 30.09.2025
Ад на АМ "Тракия"! Автомобилите почти не се движат
19:59 / 30.09.2025
4-годишният Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг", е изписан о...
19:23 / 30.09.2025
Оставиха в ареста двамата служители на ДАИ, взели подкуп от екипа...
18:23 / 30.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.