България е на първо място е Европа по износ на черен хайвер. Износът се осъществява на квотен принцип и се контролира се Министерството на околната среда и водите, обяви доц. Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките.Определени фирми получават квоти за износ на този продукт, като износът се оценява на над 25 милиона евро годишно.Както Money.bg писа миналата година, около 15 тона български хайвер се изнася всяка година по целия свят, като страната ни е сред водещите световни производители. А в Европа не само конкурира успешно лидерите Франция и Италия, а през миналата година успя да пробие и на техните пазари.От 1 януари 2026 г. влезе в сила безсрочната забрана за риболов на всички есетрови видове в българския участък на река Дунав и Черно море, в диво състояние есетрите са тотално забранени за улов, припомни специалистът.Есетрите са сред най-застрашените рибни видове в света. Основните причини за това са унищожаването на местообитанията, прекъсването на миграционните коридори, замърсяването на водите, бракониерството и незаконната търговия с хайвер.По проект Институтът по океанология във Варна ще изследва есетровите риби и тяхната миграция, както и местата за изхвърляне на хайвера. Видовете се маркират с различни "тагове" и чрез сателитно наблюдение се уточнява кои са критичните места за размножаване.Шест вида са есетровите риби, два от които са напълно изчезнали. Четири вида са критично застрашени, а част от тях са така наречените диадромни риби - мигриращи видове, които се движат между сладководни (Дунав) и соленоводни (Черно море) местообитания.По данни от 2025 година, при цена от над 1650 евро на килограм, това означава близо 25 милиона евро годишни приходи за бранша у нас само от износа. Другата добра новина за бизнеса е, че потреблението в България също расте и то с бързи темпове.