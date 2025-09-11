ЗАРЕЖДАНЕ...
Първият учебен ден ще струва на родителите от 250 до 1000 лева
"Сега е най-трепетно за първокласниците. За тях са тетрадките с тесни и широки редове. Тази година цените на всички помагала са запазени от миналата година. Опитваме се по всякакъв начин да спомогнем родителите, чийто бюджет трябва да се разпредели между много звена", каза представителят на борса за канцеларски материали Станислава Георгиева.
По думите на заместник-председателя на Българската ритейл асоциация - Аксения Баева, облеклото и обувките излизат скъпо на родителите.
"Това определя и къде отива големият обем в търсенето - в дрехи, обувки и раници. Търсят се по-бюджетните варианти, пакетните оферти - комплект от обувка и раница или анцуг и раница. Всички големи магазини правят това, защото това пести бюджет на родителя", посочи тя пред Bulgaria ON AIR.
Мода винаги има
"Черното никога не излиза от мода, практичното никога не излиза от мода", изтъкна още Баева.
За по-малките ученици изискванията за раници са по-големи, допълни от своя страна Георгиева.
"Искат раници с анатомичен гръб, с омекотени презрамки, здраво дъно, с повече прегради. Определено търсят комплекти във вид на картинка, дизайн, които да се съчетават. Прилична раница между 80-100 лв. може да влезе в бюджета. Има и за 150-200 лв.", уточни представителят на борса за канцеларски материали.
Според Баева марките никога няма да спрат да бъдат интересни, особено на подрастващите.
"Униформите са хубаво нещо, особено когато ги свързваме с имиджа на училището. Въвеждането на униформа не сочи към намаляване на семейния бюджет", коментира зам.-председателят на Българската ритейл асоциация.
Децата имат определяща роля при избирането на материалите
"Родителите винаги искат децата да бъдат щастливи. Списъкът е водещ, но винаги има и отклонения. Рядко родителите пазаруват сами. Децата трябва да участват в избора на нещо, което ще ползват", подчерта Георгиева.
Визуално с бюджет под 250-300 лв. трудно може да се подготви ученикът за първия учебен ден, на мнение е Баева: "За спортен екип, раница, маратонки. Същинското пазаруване започва около 15 септември".
