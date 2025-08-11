верижна катастрофа е станала на магистрала "Тракия" между няколко коли. Инцидентът е на км 298 в посока столицата.
От публикация във Facebook става ясно, че едната от колите се е преобърнала и е по таван в полето край магистралата, втората също е преобърната - но на една страна в крайпътната канавка, третият автомобил е ударен в задната част.
От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че пътният инцидент е възникнал в района на 297 км. Временно движението в участъка в посока София е преустановено. Обходният маршрут е по пътя III-795 - Карнобат - път I-6 Лозенец - път I-7- Зимница - п.в. "Зимница" - АМ "Тракия".
