Росен Желязков до лидера на "ДПС- Ново начало" във връзка с водната криза.
Бордът бе създаден с решение на Министерския съвет с основната цел да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива. Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров.
В състава му влизат и представители от Националното сдружение на общините в Република България, от Българската банка за развитие и от "Български ВиК холдинг" ЕАД.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.