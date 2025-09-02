ЗАРЕЖДАНЕ...
Пускат еднодневна винетка, ето ги цените и на останалите, но в евро
За уикенд винетка ще се плаща по 5,11 евро, а за седмична – 7,67 евро. Месечната винетка от следващата година ще струва 15,34 евро, тримесечната – 27,61 евро, а годишната – 49,60 евро.
Ако автомобил се движи по платената пътна мрежа без винетка, то водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице ще може да заплати компенсаторна такса в размер на 36 евро.
Плащането на таксите и в левове ще може да се извършва само за период от един месец от датата на въвеждане на еврото (период на двойно обращение на лева и еврото), тоест от 1 до 31 януари 2026 година.
