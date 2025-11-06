Пуснаха Карен на Златка срещу 5 000 лева
Това е окончателна мярка до разглеждане на искането за екстрадиция, пратено от Франция, заради обвиненията в черно тото.
Магистратите не коментираха по същество уликите, но прецениха, че няма опасност Карен да се укрие. Взеха под внимание и това, че макар да е от Армения, отдавна има българско гражданство, а освен това има дете и живее с българска гражданка - Златка, пише "България Днес".
