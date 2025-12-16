Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Директорът на столичното Пето РУ Пламен Максимов, който беше задържан след полицейска спецакция в София и Ловеч, е пуснат под домашен арест с електронна проследяваща гривна .

Мерките на Максимов и Росен Кръстев - Стъкларят, който остана в ареста, се гледаха при закрити врата поради факта, че прокуратурата по грешка е засекретила показания на свидетели. Тя ги е посочила като защитени, от което адвокатите на Максимов и Кръстев се възползваха, за да поискат от съда гледане при закрити врата.

Адвокатът на Максимов - Мартин Кантарев, обясни, че е поискал пускане на полицейския шеф от ареста. Една от причините е, че се грижил за болни родители.

"Аз съм пострадалият, на когото му изгоря заведението и автомивката. Случи се на 21 юни. Бях събуден от моя шурей в 12 през нощта. Дойдох, видях, че всичко гори. Потърсиха ме властите и ми казаха, че всичко идва от Милена Ботева, която работеше в РПУ - Луковит. След като я наказаха, замина в Пето РПУ. Това се случи, защото съм си потърсил правата. Но искам да разбера откъде, кой и как ми го причини", каза пред NOVA Красимир Атанасов - свидетел по досъдебното производство.