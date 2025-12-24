На 24 декември в 11:22 часа шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен в електроенергийната система на страната.Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно.След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи по график.