Пуснаха шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно.
След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.
Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи по график.
