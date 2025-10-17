ЗАРЕЖДАНЕ...
Путин ще прелети над България напът за срещата с Тръмп?
© NOVA
Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия.
Южното - над Черно море, България и Сърбия.
Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят.
Още по темата
/
Иван Анчев: СГП отказа да образува производство по сигнала за руска пропаганда в български медии
14.10
Зафиров: На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал
10.10
Ивайло Иванов: Русия цели да види как действа противовъздушната отбрана на НАТО и да си направи своите изводи
04.10
Росен Желязков: България ще участва в защитата с всички проекти, които е заявила по възможностите за финансиране
01.10
Стефан Янев за Тръмп: Виждам промяна в изразните средства, които използва. Но промяна в поведението му няма
30.09
Тодор Тагарев: Основната цел на Путин е да накара европейските страни да помислят повече за своята собствена сигурност
23.09
Още от категорията
/
Нидал Алгафари: Няма да има смени поне до Нова година – министрите ще останат тези, под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова
21:14
Вещото лице по делото: Николай Попов да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини
19:26
БНБ ще даде три стипендии за студенти през 2026 г. – сумите са от 383 до 511 евро – вижте условията
18:27
Близо 43% от младите у нас прекъсват образованието и започват работа – причините са от финанси до качество на системата
15:27
Омбудсманът подкрепя повишаването на възрастовата граница за наказателноправна защита на децата от 14 на 16 години
11:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 31 мин.
И какво ще го правим тоя юнак като мине оттук..
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.