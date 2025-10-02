Затвориха АМ "Тракия" посока София край Ихтиман! Това пишат пътуващи в социалните мрежи. От АПИ съобщиха за, че движението не е затворено, но е силно зотруднено заради ремонтите.Задръстването заради ремонта преди Вакарел е 10 км.Към момента няма официална информация от АПИ.припомня, че вече доста дни пътуващите прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.