ЗАРЕЖДАНЕ...
Пътуващи: Движението на АМ "Тракия" посока София е спряло
Задръстването заради ремонта преди Вакарел е 10 км.
Към момента няма официална информация от АПИ.
"Фокус" припомня, че вече доста дни пътуващите прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.
Още по темата
/
От утре до неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"
13:27
Километрични задръствания на АМ "Тракия" заради ремонтите: Обходният маршрут е в лошо състояние
09:39
Още от категорията
/
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
14:01
Пламен Панов, зам-кмет: На 6 и 7 октомври в цялото ООН ще се споменава най-много думата "Пловдив"
13:27
ДФЗ: До 7181 лв./ха ще получат стопаните, претърпели щети от неблагоприятни климатични условия
13:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.