Часове наред продължава тапата по автомагистрала "Тракия". Това сигнализират потребители в социалните мрежи. 

Задръстването е в посока София.

"В задръстване сме и не мърдаме", пише очевидец.

"Задръстване, което се преминава за 2-2.5 часа. Не минавайте по магистрала "Тракия", търсете алтернативни пътища! Уверявам ви тапата е жестока!", коментира още потребител.