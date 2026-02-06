РЗИ: Водата в този град не е годна за пиене
Лабораторните анализи показват отклонения от нормите, по показателите "цвят“ и "прозрачност“.
Според РЗИ няма директен риск за здравето на хората, но замърсяването изисква превантивни мерки. Препоръчително е водата да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди.
Издадено е предписание към ВиК за отстраняване на причините.
За да се гарантира безопасността на населението, ще се извършва ежедневен мониторинг на водата от ВиК, и проверки от РЗИ. Хората ще бъдат информирани веднага щом показателите влязат в норма.
