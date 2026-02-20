Работа на черно: Близо 56 хил. работят без трудов договор, установяват от ГИТ
© ФОКУС
Установените по тази мярка нарушения по осъществяването на трудовите правоотношения са 55 863 бр. Съставени са 4698 акта за установяване на административни нарушения във връзка с констатираните по-горе нарушения.
През 2025 г. за засилване контрола при полагането на недеклариран труд, в неговото най-тежко проявление работата без трудов договор, инспекторите по труда са извършили 5626 бр. "бързи проверки“. Този вид проверки са добра възможност за засилване присъствието на контролните органи в обекти, които са рискови по отношение полагането на недеклариран труд и разширяване обхвата на обектите на контрол с такива, които досега не са проверявани. Те се извършват в извън установеното официално работно време на Агенцията.
През изминалата година констатираните случаи на работа без трудов договор са 3688, като от началото на 2026 г. техният брой е 360.
От Инспекцията по труда напомнят на работещите, че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен техните трудови права. Той се сключва преди постъпване на работа. Преди реално да започне работата, работникът или служителят трябва да е получил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място, преди да му предостави тези документи. Писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, майчинство, безработица, а в дългосрочен план и пенсията.
Според българското законодателство работата без трудов договор не е маловажно нарушение и при всеки установен такъв случай контролните органи на Инспекцията по труда задължително налагат санкция.
Още от категорията
/
Производителите на плодове и зеленцуци искат спешна среща с новия министър –продължава източването на европейски и национални средства
15:46
Зорница Илиева: Разделението сред обществото в Турция е стигнал етап, в който не се знае как ще избухне
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Брендо остава в затвора
14:08
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.