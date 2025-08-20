ЗАРЕЖДАНЕ...
Работи се по споразумение между Европейския съюз и ключов партньор в Южна Америка
Усъвършенстваното рамково споразумение се определя от ЕС като историческо предвид всеобхватния и прогресивния му характер и е първото по рода си споразумение на ЕС с трета страна от този вид, което създава модел за последващи споразумения от ново поколение на ЕС с партньори от различни региони по света в интерес на европейските граждани.
Споразумението представлява основополагащ елемент от усилията на ЕС за укрепване на отношенията с държавите от Латинска Америка и Карибите, сред които Чили е ключов партньор. Усъвършенстваното рамково споразумение между Европейския съюз и Чили издига партньорството на по-високо равнище и има за цел засилване на политическия диалог, задълбочаване на сътрудничеството и подобряване на възможностите за търговия и инвестиции. Документът ще предостави нови възможности за предприятията от ЕС в Чили, която е петата по големина икономика в Латинска Америка.
България участва активно и последователно в дискусиите в рамките на ЕС във връзка с преговорите по Усъвършенстваното рамково споразумение между ЕС и Чили. Финалният текст на Споразумението отразява и изразяваните от българска страна позиции и приоритети. Споразумението ще бъде от полза както за засилване на политическите връзки и секторното сътрудничество между ЕС и Чили, така и за допълнително укрепване и разширяване на двустранните отношения и ползотворното взаимодействие между България и Чили като един от важните партньори на страната ни в Южна Америка.
