Най-много са българските пенсионери с чужд стаж в Германия, Испания и Гърция, Данните са от анализ на НОИ, цитирани от "Фокус“.Данните показват, че. От тях делът на пенсионерите, живеещи в България, е 72,6% през 2020 г. и нараства на 78,5% през 2024 г., а на тези, живеещи в чужбина, е 27,4% през 2020 г. и намалява до 21,5% през 2024 г.В рамките на разглеждания период се наблюдава тенденция към увеличаване на броя на пенсионерите с пенсии по ЕРМД както за живеещите в България, така и за живеещите в чужбина. Броят на пенсионерите, живеещи в България, от 36 433 лица през 2020 г. е нараснал на 59 007 лица през 2024 г., докато броят на пенсионерите, живеещи в чужбина, се увеличава през посочения период от 13 729 лица на 16 181 лица.В групата на държавите с над 5 000 пенсионери с пенсии по ЕРМД през 2024 г. с най-голям брой пенсионери еТова са и държавите, които в близкото минало са предпочитани от българските работници мигранти поради привлекателните предложения за работа, напредък в кариерата и потенциала за по-добро качество на живот.Следващата по големина група (на държавите с от 1 001 до 5 000 пенсионери с пенсии по ЕРМД към 31.12.2024 г.) включва: Чехия, Кипър, Австрия, Франция, Украйна, Португалия и Полша. Техният общ брой е нараснал от 9 507 пенсионери през 2020 г. на 13 433 пенсионери през 2024 г. (с 41,3%).През периода 2020 – 2024 г. тази група е с относителен дял от всички пенсионери с пенсии по ЕРМД – 19,0% в началото на периода и 17,9% в края. В групата на държавите с от 101 до 1 000 пенсионери с пенсии по ЕРМД към 31.12.2024 г. попадат 20 страни, чийто общ брой на пенсионерите през 2024 г. е 7 281 лица, при 4 372 лица през 2020 г.Държавата с най-много пенсионери от тази група през 2024 г. е Израел с 934 лица, а с най-малък брой – Латвия със 104 лица. С най-малък брой лица е групата, на държавите с под 100 пенсионери с пенсии по ЕРМД към 31.12.2024 г. Общият брой на пенсионерите в нея е само 297 лица през 2024 г., при 206 лица през 2020 г. Тази група през целия период е с относително равен дял – 0,4% от всички пенсионери с пенсии по ЕРМД. Анализът на данните показва, че през петгодишния период е налице тенденция на ежегоден ръст на броя на пенсионерите с пенсии по ЕРМД за всички 44 държави.Тенденция на увеличение има и при изплатените лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване (ИОЗ), като в края 2024 г. техният брой е 11 988 и е с 62,8% повече спрямо 2020 г. Броят на наследствените пенсии също бележи постоянен ръст през периода 2020-2024 г. Броят на наследствените пенсии за ОСВ за този период се е увеличил с 29,6%, а този на наследствените пенсии за ИОЗ, изплащани по ЕРМД, със 73,3%.или като абсолютна сума увеличението е с 364 104,9 хил. лв.Причините за нарастването на изразходваната сума са: увеличението на броя на пенсионерите и пенсиите по ЕРМД и нарастването на размерите на този вид пенсии. С най-голям дял в общата съвкупност на разходите за пенсии по ЕРМД са разходите за лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Те нарастват за периода със 190,5% или с 298 562,9 хил. лв. С най-голямо нарастване в процентно изражение са разходите за наследствени пенсии за инвалидност поради общо заболяване по ЕРМД. За периода те нарастват четири пъти.Освен като абсолютна сума, разходите за пенсии, отпуснати по европейски регламенти и международни договори, се увеличават и като дял в общите разходи за пенсии в България. Делът нараства от 1,64% през 2020 г. на 2,53% през 2024 г. Перспективата е делът на тези разходи да продължи да нараства, тъй като трудовата мобилност на българските граждани в рамките на Европейския съюз се засилва в следствие на свободното движение на работна ръка, което води до нарастване на броя на хората, придобили осигурителен стаж в други държави членки на ЕС. Паралелно с това България разширява списъка си с международни договори и спогодби в областта на социалната сигурност, което създава допълнителни основания за отпускане на пенсии по линия на двустранните споразумения.